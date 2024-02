Palazzo Campana scuote la politica: "Pochi parcheggi con i cantieri"

Parte proprio dal centro storico la campagna elettorale osimana. L’ennesimo cantiere, quello di Palazzo Campana, ha messo tutti contro tutti per la sottrazione di parcheggi preziosi in piazza Dante. Tutte le forze politiche sono intervenute. "La questione dei lavori dell’istituto ha evidenziato il problema annoso della carenza di parcheggi in centro. Basti pensare che gli stalli disponibili in centro sommati ai posti auto del maxiparcheggio sono attualmente inferiore al numero di abbonamenti fatti dai residenti del centro", dice Sandro Antonelli, fuoriuscito dalle Civiche, che potrebbe fare un passo indietro per la candidatura di Achille Ginnetti di Progetto Osimo futura. Insieme, il primo, ingegnere, con il secondo, medico, forti dell’appoggio dell’attuale vicesindaco dem Paola Andreoni, sfiderebbero la candidata del centrosinistra Michela Glorio e un terzo candidato, quello delle Civiche, che potrebbe essere lo stesso Dino Latini.

Il centrodestra intanto si è preso una pausa. Le Civiche non hanno ancora un candidato ma il loro programma prende forma: "Il programma delle Civiche del 2019, che prevedeva la realizzazione di 2 parcheggi per i residenti, in piazza Gramsci e in via Pompeiana, è prioritario", dicono. Latini aggiunge: "I residenti che hanno superato i 65 anni di età non pagheranno il parcheggio nel centro storico". Gli stalli in centro sono 800 mentre i pass rilasciati circa 1200. E’ stata eliminata la diversificazione delle zone in cui poter posteggiare mantenendo l’alta rotazione ma prevedendo fasce orarie più ampie per la sosta in quelle aree.