Palazzo Pianetti tra tv e cinema: da Siani e Bocci

Palazzo Pianetti e la sua splendida galleria degli stucchi diventa protagonista di una serie tv e di un film. Lunedì il direttore Mediaset Angelo Florio e il regista della nuova serie tv "Alex Bravo, poliziotto a modo suo" Beniamino Catena hanno effettuato un sopralluogo alla Pinacoteca civica di Jesi, individuata come location di "una parte molto importante di questa produzione". La città di Federico II e Giambattista Pergolesi, così come altri Comuni della Vallesina, si sono già prestati come set della serie tv che vede come attore protagonista Marco Bocci e che, pur avendo come base Senigallia, viene girata in altre realtà che si prestano alle esigenze scenografiche. Le riprese in Pinacoteca si terranno a giugno. Ma non è tutto: nei giorni scorsi la produzione che realizzerà il film con il regista e attore comico Alessandro Siani e con Leonardo Pieraccioni ("Io e te dobbiamo parlare") ha visitato la Pinacoteca con i rappresentanti di Marche Film Commission per ambientare nelle sale di Palazzo Pianetti alcune scene della pellicola destinata al grande schermo di cui stanno per iniziare le riprese.