Palestra Carbonari, al via i lavori

Avviati i lavori alla palestra Carbonari che resterà comunque fruibile per le associazioni sportive. Un intervento volto alla manutenzione e riqualificazione della palestra per un investimento di 1.040.000 (di cui 700mila euro come contributo della presidenza del Consiglio dei ministri concesso nel settembre 2021 e 340mila di fondi erogati dal Comune di Jesi). Previsti interventi di efficientamento energetico, adeguamento antincendio, modifiche da apportare ed interventi nell’area spettatori per migliorarne l’accessibilità alle persone diversamente abili. "In questa prima fase gli interventi riguardano il cappotto esterno e la palestra potrà essere utilizzata dalla società sportive che ne usufruiscono abitualmente", spiega l’assessora Valeria Melappioni. Alla fine dello scorso anno, l’Amministrazione comunale aveva avviato un’indagine di mercato perché "l’imminente avvio dei lavori di riqualificazione della palestra rende necessaria l’individuazione di un impianto alternativo per lo svolgimento delle lezioni di educazione motoria in ambito scolastico nonché per le attività sportive organizzate e gestite dalle società locali (allenamenti e gare)".