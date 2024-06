Palestra Carbonari, sono partiti i lavori

"Hanno preso il via i lavori all’interno della palestra Carbonari di Via Tessitori". A renderlo noto la giunta Fiordelmondo che annuncia anche la chiusura dell’ascensore di via Zannoni. "Sarà chiuso fino al termine dei lavori – spiegano - al fine di svolgere i necessari interventi di manutenzione all’impianto. Sarà tempestivamente comunicata la riapertura. Poi sulla palestra Carbonari: "Nell’ambito della riqualificazione energetica che interessa l’immobile, la ditta sta realizzando l’impianto termico con radiante annesso a pavimento, la nuova pavimentazione, la coibentazione delle pareti esterne e della copertura. L’intervento consentirà anche di adeguare l’impianto antincendio e di migliorare l’accesso e la fruizione per le persone con disabilità attraverso la realizzazione di rampe per accedere e per l’evacuazione dalla tribuna" L’investimento complessivo è di un milione e 40mila euro di cui 700mila come contributo del fondo Sport e Periferie e 340mila di fondi propri del Comune di Jesi. I lavori erano iniziati all’esterno nello scorso mese di febbraio. La giunta fa sapere anche di essere intervenuta sul muretto pericolante di via Setificio, zona giardini Orti Pace.