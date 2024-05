Pallamano Camerano sogna la finale A Gold

san giorgio molteno

28

camerano

33

SAN GIORGIO : Donadello, Garroni 3, Redaelli 5, Galizia, Bonanomi 3, Riva St., Colombo 2, Cuzzupè 2, Bernachea 2, Riva Sa. 1, Crippa 2, De Angelis 7, Beretta, Larocca, Campestrini 1, Randes. All. Gagliardi.

CAMERANO: Guerrero 4, Bilò, Laera 8, Marchesino 4, Anzaldo, Ballerini, Antonelli 1, Coppari, Casavecchia, Boschetto 4, Cirilli 4, Adamo 4, Vagnoni 4, Chirivì Grassi, Rossi. All. Campana.

Arbitri: Bocchieri - Scavone.

Camerano non sbaglia gara 1 di semifinale playoff (A Silver) per la A Gold. La formazione gialloblu espugna il campo del San Giorgio Molteno piazzando la prima importante zampata. In un campo difficile i gialloblu interpretano bene la gara fin da subito, grazie a un buon ritmo e a una bella intensità difensiva che limita l’attacco dei locali (solo 11 gol nella prima frazione). I ragazzi di coach Davide Campana continuano a spingere anche nella ripresa trovando buone risposte in attacco da parte di tutti i suoi interpreti. Laera alla fine è il top scorer con 8 reti ma la cooperativa del gol vede coinvolti diversi giocatori, con i gialloblu che mantengono il break fino all’ultimo chiudendo sul 28-33 finale. Ora la Pallamano Camerano, superlativa fino a questo punto della stagione, avrà in gara 2, in casa (ore 20), la prima opportunità di chiudere la pratica semifinale per raggiungere così l’ambito traguardo della finale per l’A Gold.