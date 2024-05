Pallamano Chiaravalle sfiora la promozione

chiaravalle

20

ferrara

20

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani, Cuello 4, Costantini, Lenardon, Rivera Ventura 5, Mamet 1, Faig, Ricci, Cipolloni 6, Manfredi, Mariniello 4, Aquili, Liuti, Pellonara, Aliko, Felet. All. Fradi. ARIOSTO FERRARA: Gambato, Caccioppoli 3, Ferrara 3, Magri 1, Buhna 2, Marsilio, Janni, Zannotto, Visentin 6, Marrochi, Ottani 1, Baglioni, Badiali, Ottani Vincenzi, Tasinato, Soglietti 4. All. Ancona.

Arbitri: Tramontini e Sicher.

Terzo posto nel girone e promozione sfiorata per un soffio. Per Chiaravalle finisce proprio nell’ultima giornata delle FInal 6 di A2 femminile il sogno di conquistare l’A1. Il presidente Maltoni ringrazia ‘’le giocatrici per le emozioni regalate’’. Anche nell’ultima giornata le marchigiane lottano come leonesse, ma il pari contro Ferrara regala solo il bronzo (dietro Ferrara e Leno) a Cipolloni & C. Non senza polemiche, perché a 30’’ dal fischio finale Ferrara non riesce ad andare al tiro in tempo utile, commettendo un’infrazione di passivo. La palla dovrebbe passare a Chiaravalle per un ultimo attacco che, in caso di gol, significherebbe promozione, ma la pivot ferrarese Marrochi trattiene in maniera irregolare il pallone. "Il regolamento parla chiaro in questo caso. Rosso diretto e rigore a favore della squadra ostacolata. Gli arbitri e il commissario di gara non assegnano né uno né l’altro" fanno sapere dalla dirigenza chiaravallese.