Pallanuoto al top. Vince la Cosma. L’A1 è più vicina

Grande risultato per la Cosma Vela Ancona e mezza serie A1 in tasca: le doriche domenica hanno sbancato la piscina di Romano di Lombardia superando a domicilio l’Orobica Bergamo, prima classificata nel girone nord, per 12-7. Doriche padrone del campo, tranne in un momento del secondo tempo che ha permesso alle bergamasche di riportarsi sul -1. Perentorio il quarto tempo, che permette ora alle cosmiche di coach Milko Pace di guardare con fiducia verso gara2, in programma domenica prossima a Senigallia. Nel primo tempo la Cosma prova ad andarsene con i gol di Dametto e Monterubbianesi su rigore, accorcia Steere, ancora cosmiche in evidenza con Monterubbianesi e Altamura a segno per l’1-4, per l’Orobica segna Ghezzi, quindi in superiorità Altamura, per il 3-5 del primo intervallo. Nel secondo tempo su rigore le anconetane si portano sul 3-6 con Monterubbianesi, per l’Orobica risponde Trezzi, quindi ancora una scatenata Monterubbianesi (4-7), prima dei due gol di Steere e di Apilongo, per il 6-7 del cambio di campo. Nel terzo tempo i gol di Monterubbianesi e Altamura (6-9), di là Zanoccoli, 7-9 all’ultimo intervallo. Ultimo parziale a senso unico, Monterubbianesi segna su rigore, quindi i due gol di Quattrini. "Una partita che avremmo anche potuto vincere prima – commenta a caldo coach Pace –. Ma i playoff sono così, non bisogna mai mollare. Brave le mie ragazze, hanno giocato con compattezza, si sono perse un attimo nel secondo tempo, ma poi hanno recuperato bene. Ma ora non facciamo l’errore di pensare che sia già fatta".