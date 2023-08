Pallavolo in piazza, eventi e sport

Torna la Festa della Pallavolo in piazza Kennedy tra musica, sport, bellezza e divertimento. Si comincia venerdì alle 20 con gli stand gastronomici e alle 21,30 l’undicesima edizione della "Festa a sei zampe", con cani e gatti, accompagnati dai propri padroni, per una sfilata di bellezza e simpatia. Sabato dalle 20.30, finale regionale del concorso "La bella d’Italia". Sarà anche una serata di moda perché le ragazze porteranno in passerella le nuove collezioni delle boutique e dei negozi di ottica della cittadina di Moie. Domenica (ore 21,30) la cover band di Gianna Nannini che propone il concerto "Bomba all’hotel". La settimana successiva si aprirà con un viaggio fra i sapori. Lunedì "Due continenti in un piatto", serata culinaria a base di piatti multietnici a cura dello staff del ristorante "La Rincrocca" di Jesi. A seguire (ore 21), ci sarà la presentazione delle attività sportive della A.s.d. Clementina 2020 volley e della prima squadra femminile di pallavolo di serie B1. Alle 21,30 andrà in scena "L’abile teatro", spettacolo di circo e magia. Martedì il centro studi danza Gaspare Spontini proporrà lo spettacolo di danza Supercalifragilistichespiralidoso".