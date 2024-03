Palombina, pensilina per le auto elettriche

A Palombina Vecchia arriva una pensilina per auto che rivoluziona la modalità di ricarica delle auto elettriche: sarà alimentata interamente dal sole. La copertura ombreggiante sarà costituita da pannelli fotovoltaici e permetterà di ricaricare le auto elettriche in modo completamente gratuito e sostenibile. La pensilina infatti non necessita di alcun contatore e non è collegata alla rete elettrica nazionale, sfrutta soltanto l’energia solare, grazie a una nuova tecnologia unica in Italia. Il modulo verrà installato in via sperimentale per tre mesi nel parcheggio pubblico della scuola Aldo Moro e offrirà due postazioni di ricarica contemporanea per veicoli plug-in. L’inaugurazione è prevista per il 28 marzo. Nella versione base sarà in grado di ricaricare almeno 4,6 kilowatt in sole due ore, regalando un’autonomia di almeno 25 chilometri di percorrenza. Ma nella versione più evoluta permetterà velocità di ricarica quasi doppie. Sarà possibile lasciare l’auto in ricarica nell’area di sosta e fare spesa al centro commerciale, oppure raggiungere la spiaggia, per riprenderla al ritorno con un pieno gratuito di energia. Questa ‘stazione di ricarica’ sarà proposta in anteprima a Falconara.

Utilizza una tecnologia brevettata dalla società marchigiana ML Green srl. La commercializzazione sarà veicolata in collaborazione con Sistema X, già partner del Comune nella creazione delle comunità energetiche di Castelferretti e Palombina Vecchia. La prima sarà realizzata grazie ad un impianto installato sul tetto del PalaLiuti, l’altra sopra il tetto della scuola Aldo Moro. Sarà possibile realizzare anche altre comunità e i cittadini potranno aderire in qualsiasi momento. Notevoli i benefici economici, ambientali e sociali per i propri membri e il territorio interessato, attraverso la riduzione dei consumi energetici e la produzione di energia pulita, ossia da fonti rinnovabili.