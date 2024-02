Panchine inclusive, raid dei teppisti

Neanche il tempo di inaugurarle e sono già finite nel mirino dei vandali le panchine dell’inclusività nell’area esterna al Palatriccoli. "Sono state vandalizzate le panchine dell’inclusività con la rimozione delle targhette – spiegano i promotori – ma ci siamo subito dati da fare per ripristinarle". La placca sulle quattro panchine inaugurate sabato alla presenza dei gruppi scout jesini e dall’assessora Emanuela Marguccio riportava la scritta ’Pensa che bello vivere senza odiare’. Eppure qualcuno, forse pieno d’odio ha pensato di staccarla. "Sono molto contento e onorato – commenta il consigliere comunale Giacomo Mosca - di aver potuto seguire questo progetto che ha visto la luce. Un progetto che viene dai giovani e con un messaggio oggi più che mai importante. Come Amministrazione comunale condividiamo pienamente gli ideali alla base del progetto e siamo lieti che i componenti siano questi giovani scout con i quali ho avuto il privilegio di collaborare. Siamo convinti infatti che ognuno di noi è libero di amare chi vuole e come vuole. Non potevamo che dare pieno sostegno e contributo per la realizzazione di un progetto come questo".