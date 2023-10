Pane Nostrum a Senigallia: 50mila presenze in 3 giorni

Successo per la 20esima edizione di Pane Nostrum: la kermesse organizzata da Confcommercio Marche Centrali e da Cia Provincia di Ancona, con il supporto del Comune di Senigallia, di Regione Marche, Camera di commercio unica delle Marche, ha fatto registrare in tre giorni 50mila presenze. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del salone è stato il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario, che hanno accolto addetti al settore e curiosi provenienti da Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e tante altre parti d’Italia. "Da vent’anni con Pane Nostrum stiamo cercando di rivalutare il mondo del pane – dichiara il direttore generale di Confcommercio Marche Centrali, Massimiliano Polacco –, perché la nostra idea è che il lavoro del pasticciere, del panettiere, del pizzaiolo e del ristoratore possano avvicinarsi sempre di più al territorio e soprattutto crescere di qualità. Questo può portare sicuramente a una valorizzazione anche dell’intera filiera economica. Quest’anno Pane Nostrum è stato organizzato in modo che la professionalità sia esaltata attraverso la Temporary Bakery, i salotti dei Maestri, la nuova area dedicata al B2B, ma soprattutto vogliamo che questa occasione diventi nel tempo la prima manifestazione del lievitato in Italia. Le parole chiave di questa ventesima edizione sono state sicuramente: formazione, qualità delle materie prime e imprenditoria giovanile".

Un week-end all’insegna dell’arte bianca, nel corso del quale non sono mancati spazi dedicati ai convegni di settore, con personaggi del calibro di Moreno Cedroni, chef stellato del ristorante La Madonnina del Pescatore e Presidente Fipe Confcommercio Marche Centrali che, insieme ad accademici dell’Univpm e di Unicam, Cermis, Amap, Fipe Confcommercio, Assipan Confcommercio, Consorzio Pane Toscano Dop, hanno affrontato temi attuali che riguardano la filiera produttiva del pane ed il suo valore nella ristorazione contemporanea.

si. sa.