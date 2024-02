Parcheggi e navette, ecco come arrivare in città

Se il tempo sarà clemente la grande festa di Carnevale in programma oggi attirerà in centro migliaia di persone. Per questo il comune suggerisce di utilizzare i bus navetta tra il parcheggio degli Archi e piazza Cavour, che partiranno dalle ore 15.

Ogni venti minuti, fino alle ore 20.10, ci sarà una navetta a disposizione di anconetani e ‘forestieri’. L’ultima da piazza Cavour al parcheggio degli Archi sarà alle ore 20.20. Saranno aperti anche i parcheggi Cialdini, Traiano e Umberto I (in via Orsi), dalle ore 14, con le normali tariffe di ingresso, mentre i posti contrassegnati dalle strisce blu, trattandosi di una domenica, saranno gratuiti.

Quanto alla viabilità, dalle ore 15, e per il tempo necessario al passaggio del corteo, saranno interdette alla circolazione via Gramsci (nel tratto compreso tra via Pizzecolli e piazza della Repubblica) e via Bernabei. Le autovetture potranno transitare percorrere via Matas, piazza San Francesco, via Pizzecolli, piazza Stracca e proseguire su piazza del Senato.