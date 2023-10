"Parcheggi rosa" per neo mamme o con bimbi fino a 2 anni: già 40 i permessi rilasciati Nuovi parcheggi rosa a disposizione di donne in gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni: in pochi giorni raddoppiati i permessi rilasciati dall'ufficio Anagrafe, con 36 stalli dedicati in città. Durata massima della sosta: 3 ore.