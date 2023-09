Parco Zoo, giornata degli avvoltoi: oggi si va alla scoperta dei grifoni

In occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione degli avvoltoi, oggi al Parco Zoo Falconara i grifoni saranno i protagonisti di speciali iniziative. Nel reparto a loro dedicato è in programma un doppio appuntamento con "La biologa racconta…", il primo alle ore 11 e il secondo alle ore 16. Sarà un’occasione per conoscere questo animale, comprendere la sua rilevanza in natura e capire quanto è importante rispettarlo. Alla fine delle attività, in ricordo di questa ricorrenza, i partecipanti riceveranno una cartolina da portare a casa con un grifone da colorare. La Giornata internazionale degli avvoltoi si celebra il primo sabato di settembre di ogni anno per accrescere la consapevolezza e far comprendere l’importanza della conservazione di questi grandi uccelli rapaci, in molte aree a rischio di estinzione. La loro sopravvivenza è minacciata da bracconaggio, intossicazione alimentare, caccia illegale dovuta a false leggende e disturbo nei siti di nidificazione.