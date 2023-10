Parla Gasperini: : "Successo che vale. Stiamo crescendo"

"Questo è un successo importante. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e il risultato ci stava tutto e se fossimo stati più cinici in attacco avremmo potuto chiudere la partita". È un soddisfatto e sorridente Gian Piero Gasperini quello che commenta la vittoria della sua Atalanta a Lisbona. "Nella ripresa loro hanno inserito giocatori freschi e la partita ha preso un’altra piega, nel finale c’è stato un po’ di affanno ma abbiamo vinto bene. I nostri giovani? Ruggeri sta stupendo per continuità e sta giocando tutte le partite, Scalvini ha fatto benissimo anche se poi nel finale era un po’ di stanco. In mezzo a tante cose buone ci sono piccole cose da rivedere ma le vittorie aiutano", ha concluso Gasp.

Felice l’uomo gol Matteo Ruggeri: "Siamo soddisfatti, quando andiamo così forte e difficile per tutti fermarci. Nel secondo tempo siamo stati bravi a difenderci quando serviva". Fab. Car.