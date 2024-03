"Parole in cammino al Porto Antico", Raffaeli e le poesie di Scarabicchi

Una mattinata al porto di Ancona, sulle orme del grande poeta Francesco Scarabicchi. E’ l’iniziativa organizzata per domani (ore 9.30) dal Dopolavoro ferroviario, intitolata "Parole in cammino al Porto Antico". Il noto critico letterario Massimo Raffaeli, anche amico del poeta, leggerà e commenterà alcune poesie di Scarabicchi. Il ritrovo è presso la Portella Santa Maria. La camminata e la lettura avranno una durata di circa due ore e mezzo, con la possibilità di pranzare insieme al Ristorantino del DLF (in questo caso, è necessario comunicare la propria adesione entro oggi per la prenotazione del tavolo). In ogni caso, è comunque gradita la prenotazione all’evento, per eventuali successivi avvisi. Per informazioni: 3348901696 o paroleincammino@dlfancona.it.