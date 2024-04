Parte la stagione, tutti al mare. Ma tornano i ladri di biciclette

A Senigallia esplode l’estate tra caccia al parcheggio, primi bagni e tintarella. Prima domenica da bollino rosso sul lungomare di Senigallia gremito fin dalle prime ore di domenica mattina. Fuori lettini e ombrelloni in tanti stabilimenti dove le serate estive sono già iniziate questo week-end. Sabato è stata la volta de ‘La Baia del Porto’ che ha dato il via alla stagione estiva con uno Spritz Party. Ancora un mese di parcheggi gratis sul lungomare dove la sosta a pagamento scatterà l’1 giugno, senza variazioni di prezzo. Da mercoledì invece stop ai cani in spiaggia ma saranno più di dieci, di cui due appositamente attrezzati, gli stabilimenti dove si potrà scendere sull’arenile insieme al proprio amico a quattro zampe. Accontentati i turisti che trascorreranno il ponte del 1 maggio in città, dove la Rotonda a Mare resterà aperta nelle giornate dell’1, 4 e 5 maggio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19: l’accesso al pontile è consentito anche agli animali da compagnia tenuti al guinzaglio. Con l’inizio della stagione estiva si scatenano anche i ladri di biclette, sono cinque quelle rubate nel week-end.