Passeggiata storica: "Camminando sopra le Falesie"

‘Traversata d’Ancona - Camminando sopra le Falesie’. E’ il suggestivo titolo della passeggiata storica-naturalistica che oggi vedrà la guida Ivonne Raffaeli accompagnare i partecipanti in un affascinante itinerario suddiviso in sei tappe: Passetto, Parco del Cardeto, Polveriera di Castelfidardo, Cimitero Ebraico, Faro antico e Cattedrale di San Ciriaco Sarà l’occasione per scoprire o riscoprire preziose testimonianze della storia, dell’arte e della natura del capoluogo marchigiano, in particolare ammirandone le falesie a picco sul mare. Per informazioni e prenotazioni: 3278576083. Il luogo di incontro e di partenza è il Monumento del Passetto (ore 9.15). La lunghezza del percosro è di circa sei chilomteri (tempo di percorrenza quattro ore circa).