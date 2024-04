Passeggiata tra storia e natura. Ma spunta televisore esploso

Bella, interessante e partecipata l’iniziativa del Percorso della Resistenza organizzata domenica scorsa dall’Anpi di Ancona all’interno delle iniziative legate al 25 Aprile. Il gruppo composto da decine di persone ha riempito il bus che da piazza Ugo Bassi lo ha portato fino alla frazione di Sappanico da dove è iniziata la passeggiata attraverso il Ghettarello, via del Golfo, il Fornetto, Posatora, la Cupa e il ritorno al Piano san Lazzaro all’ex Crass. Oltre a storie e momenti di riflessione sulla Resistenza, gli esperti dell’associazione Il Pungitopo di Legambiente hanno spiegato e approfondito la natura circostante durante il percorso a piedi. Una parte molto apprezzata dell’iniziativa voluta dalla presidente Tamara Ferretti, alla presenza di alcuni consiglieri comunali di maggioranza che hanno preso parte alla camminata storico-naturalistica. Suggestive le soste davanti alle lapidi (di una resta solo un frammento) di due antifascisti trucidati dai tedeschi e al circolo sociale del Ghettarello dove hanno preso la parola una iscritta dell’Anpi dorica appassionata di storia e il presidente del circolo stesso. Durante il percorso il gruppo si è imbattuto in una scena di assoluto degrado: ignoti hanno abbandonato i resti di un vecchio televisore fatto esplodere nel mezzo del parco tra via del Golfo e Posatora, nel cuore di un’area verde straordinaria. I membri del Pungitopo hanno immediatamente segnalato la cosa alle autorità competenti per favorire la rimozione del rifiuto speciale.