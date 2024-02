Patatas Nana: : "Le nostre chips a Sanremo"

Patatas Nana è protagonista dell’Hospitality più attesa del Festival di Sanremo, portando un po’ di Senigallia in quello che è l’evento musicale più atteso dell’anno. ‘Il salotto delle celebrità’ è il format che dà la possibilità a brand della moda, del food&beverage e professionisti del beauty, di far ammirare le proprie creazioni ed eccellenze durante il Festival di Sanremo, creando un programma talk con ospiti dal mondo dello spettacolo ed un fitto calendario di incontri, presentazioni e interviste. E così che Patatas Nana, la chips made in Senigallia ha approdato in uno dei palcoscenici più ambiti, grazie alla caparbietà di Francesco Mazzaferri che, insieme a Michele Gilebbi ha fatto conoscere le chips in tutto il mondo: il brand è partner anche della Mostra del Cinema di Venezia.

In questi giorni Il Salotto delle Celebrità ha trasmesso in streaming web e su alcune emittenti televisive regionali e nazionali, oltre che su palinsesti radiofonici, che ha l’obiettivo di raccontare in tempo reale, tramite personaggi del cinema, del teatro e del grande schermo. Nel ‘Salotto’ c’è naturalmente una Vip Lounge Room, zona più amata dagli ospiti, dove pregiate aziende dell’enogastronomia delizieranno e intratterranno i vip con i loro show cooking e le degustazioni enogastronomiche. Ed ecco qua che entra in scena la chips, anche nella sua versione sabbiata, un omaggio alla ’Spiaggia di velluto’ dove Patatas Nana è nata ed ha trovato casa a ’Casa Nana’, il locale innovativo nel cuore di piazza del Duca.