Patrimonio culturale: nuovo logo e canali social

Presentati ad Ancona il nuovo logo “Marche Cultura” e i canali social Facebook e Instagram dedicati alla promozione del patrimonio culturale regionale, un progetto di comunicazione avviato dalla Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura che prenderà il via nei prossimi giorni. Cultura materiale e immateriale, approfondimento, dialogo, comunità sono le parole chiave che guidano questo nuovo progetto social con l`obiettivo di favorire la conoscenza dell`immensa ricchezza culturale delle Marche. I nuovi canali intendono valorizzare, oltre alle attività del Settore Beni e Attività Culturali e alle proposte di maggior rilievo, l`intero territorio regionale, con le sue peculiarità artistiche e culturali, in un`ottica di condivisione e partecipazione.

"Questa importante iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi – mette a sistema i luoghi della cultura marchigiani in un progetto condiviso di valorizzazione. Conferma inoltre l`intenzione di proseguire nello sviluppo di una rete regionale della cultura, fornendo al territorio un servizio qualificato al fine di promuovere nel web e nei social media le iniziative del settore, creando una rete virtuosa e sviluppando sinergie operative".