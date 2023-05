Patronesse del Salesi, la lotteria a premi al mercato di via Maratta

Succede sempre, o quasi, la prima domenica di giugno. E sarà così anche quest’anno, visto che domenica 4 giugno è il giorno fissato per il tradizionale appuntamento con la Pesca dedicata ai bambini (ogni biglietto un premio) e la Lotteria di Beneficenza, in favore dell’Associazione Patronesse per l’Assistenza del Bambino Spedalizzato Onlus. Subito le novità di quest’anno, a cominciare dalla location che, per via dei lavori all’ingresso dello Stadio Dorico, si trasferirà al Mercato coperto di Via Maratta, sempre ad Ancona. L’altra novità, come vedremo, riguarda il numero di premi. Ricordando che domenica 4 sarà possibile visionare i premi sul posto e acquistare gli ultimi biglietti (in vendita al costo di 2,50 euro) segnaliamo che l’iniziativa si aprirà alle ore 9 per concludersi, con l’estrazione, la sera stessa alle 18.30.

Questo l’elenco dei 14 (e non 10) premi in palio quest’anno: 1° Tablet; 2° Coperta lavorata a mano; 3° Lampada - Vesta; 4° Aperitivo per 2 persone Bottega Morini; 5° Gioco; 6° Prosciuttino - Baldi Carni; 7° Confezioni Vini Brut - Sartarelli; 8° Porta abito; 9° Faraona - Macelleria Montesi; 10° Quadro a mezzo punto; 11° Altalena; 12° Acquerello; 13° Borsa - Cavalli; 14° Pianta – Marco Giacché.

In questi giorni la vendita dei biglietti prosegue anche nella segreteria dell’associazione (dalle 9 alle 12, lunedì, mercoledì e venerdì), in via Corridoni 16 (prenotazioni, signora Manuela, allo 071.5962021). Per tutte le informazioni: www.patronesse-salesi.it; FB patronesse salesi; e mail [email protected]

Ai premi in palio hanno contribuito privati e associazioni che l’Associazione Patronesse del Salesi ringrazia di cuore fin da ora, augurandosi - come sempre accaduto - una bella partecipazione e una buona raccolta di fondi per sostenere bambini e famiglie ricoverati al Salesi.