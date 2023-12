Pd, c’è Nardella. Si parla di affitti brevi e casa

‘Diritti alla casa e affitti brevi’, oggi alle 17 al Palazzetto Baviera se ne parla con il sindaco di Firenze Dario Nardella. Interverranno insieme a lui anche Massimo Barocci, segretario Pd Senigallia, Paola Curzi, Direttivo Pd Senigallia e Dario Romano, Capogruppo Pd Senigallia. Quello degli affitti brevi e dal diritto alla casa è un tema molto caro al Pd cittadino e all’intera minoranza che in più occasioni è intervenuto, attaccando la maggioranza sulla mancata politica di edilizia pubblica, ma anche riguardo a recenti edificazioni che rappresenterebbero forme di speculazione edilizia.

Intanto il Pd senigalliese torna all’attacco del sindaco Olivetti: "Dopo un percorso lungo quasi un anno, nella più totale mancanza di trasparenza politica, la Giunta, con 5 membri presenti su 8 (assente, come sempre, il sindaco Olivetti e gli assessori Petetta e Bizzarri) hanno approvato definitivamente la variante relative alle Colonie Ex Enel. Pensate, 5 persone, con il sindaco assente, hanno deciso di far edificare 90 alloggi di edilizia privata rispetto ai 32 previsti. Una vera e propria speculazione edilizia, avallata in silenzio dalla ‘maggioranza consiliare’, imbarazzata oltremodo dalla modalità di discussione dell’intervento. E se Pesaro, Porto San Giorgio, Numana e a breve Ancona presentano strutture ricettive di lusso a cinque stelle, Senigallia perde questa occasione privilegiando gli appartamenti privati rispetto a una accoglienza del lusso" spiega il Pd e l’intera minoranza in un comunicato.