Pellegrini di Pasqua al santuario. Loreto si prepara al Giubileo 2025

È stata una Pasqua in piena sicurezza a Loreto, con la piazza della Madonna, sulla quale si affaccia il santuario della Santa Casa, presidiata dalle forze dell’ordine. La cittadina culla della cristianità e del culto mariano è stata visitata da tantissimi pellegrini. I fedeli hanno scelto la città mariana anche per un soggiorno breve nelle strutture ricettive, che con la primavera hanno aperto le porte a quello che sarà l’evento più importante. In preparazione al Giubileo del 2025, nell’anno dedicato alla preghiera, il santuario propone un itinerario di incontri sulla preghiera e di preghiera nel tempo pasquale. Il primo appuntamento dei "Martedì in Basilica" è in programma stasera alle 21. Gli incontri, aperti a tutti, continueranno per ogni martedì fino al 23 aprile. Le meditazioni saranno tenute da don Francesco Buono, parroco di Castel Del Piano (provincia di Perugia). Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming sul canale YouTube, "Santa Casa Loreto".

si. sa.