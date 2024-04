"Per il 25 Aprile sostegno attivo alle iniziative Anpi"

Celebrazioni per il 25 Aprile, il Partito democratico di Senigallia aderisce alle iniziative organizzate dall’Anpi. "Il 25 Aprile è un simbolo di unità nazionale, un momento di riflessione sulla nostra storia e sui valori che ci uniscono come popolo. Purtroppo, però, questa stessa unità non è riconosciuta, ma al contrario spesso attaccata da chi è oggi al governo nazionale, regionale e comunale: dall’autonomia differenziata che mina le fondamenta unitarie su cui è nata la nostra Repubblica, alla riforma del premierato che va nella direzione dell’uomo solo al comando. E ancora, il contrasto del dissenso, l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento di pene per quelli già esistenti, la trasformazione della Rai in megafono politico della maggioranza che ha portato le stesse giornaliste e gli stessi giornalisti del servizio pubblico a denunciarne la deriva autoritaria, fino alla censura del monologo dello scrittore Antonio Scurarti – spiega il Pd in un comunicato –. Per tutti questi e tanti altri motivi, il Pd di Senigallia sostiene pienamente l’Anpi e invita tutte le cittadine e i cittadini a partecipare alle iniziative programmate in città per ricordare l’anniversario. Sarà un’occasione per riaffermare il nostro impegno per la difesa dei principi dell’antifascismo, libertà, giustizia sociale e solidarietà, valori che sono alla base della nostra democrazia, del nostro partito e dovrebbero essere di tutti.