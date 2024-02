Per il Servizio civile c’è ancora tempo

Scadranno il 15 alle 14 i termini per le domande per il ’Servizio Civile Universale Programma Marche24 Laboratori di cittadinanza’. Un anno insieme per l’accoglienza e l’orientamento dell’utenza presso le strutture sanitarie di Senigallia, Corinaldo. Il Servizio dà diritto a compenso economico e crediti formativi universitari. I volontari, per un anno, svolgeranno azioni di ascolto, accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento, saranno impegnati in diversi servizi e strutture come reparti, Urp, Ps, Distretti, Direzioni mediche e amministrative, portinerie, Rsa. Un’esperienza importante che da sempre riceve richieste da parte dei giovani che vogliono tentare un primo approccio con un settore fondamentale. Sono sempre più numerosi infatti i ragazzi che, proprio dopo il Servizio scelgono di proseguire con studi in campo medico o paramedico, tante anche le richieste che ricevono i corsi delle associazioni di volontariato. Ad aprire il 15 febbraio le iscrizioni per un corso di volontari è anche la Croce Rossa di Senigallia.