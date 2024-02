"Per le donne 10 parchi. Il primo per Calabresi"

Prevista per oggi la cerimonia di intitolazione del primo dei 10 parchi dedicati a figure femminili. Sarà quello di via Diaschi, che prenderà il nome di Parco Enrica Calabresi (foto), in memoria della docente e zoologa.

A scegliere il nome sono stati gli alunni dell’istituto Galilei che, insieme ai colleghi di altri quattro Istituti superiori della città (liceo artistico, liceo classico, liceo scientifico e Istituto Cuppari-Salvati) avevano aderito alla proposta dell’Amministrazione comunale di individuare figure femminili a cui intitolare aree verdi ancora sprovviste di denominazione, che avessero avuto un ruolo determinante nella storia ed in ambiti specifici dei saperi.

Dieci i parchi previsti e altrettanti i nomi individuati, due per ogni istituto scolastico. Domani l’area verde di via King sarà intitolata a Nilde Iotti e quella di via Fileni a Lidia Poët come proposto dagli studenti dell’IIs Cuppari Salvati. Lunedì prossimo il parco di via Gobetti sarà intitolato a Lise Meitner come proposto dagli studenti dell’Iis Galileo Galilei.