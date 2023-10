Perdono tre portafogli: tutti riconsegnati

Sono stati tre i portafogli trovati e restituiti ai legittimi proprietari nell’ultima settimana e dire che non solo la spiaggia di velluto, ma nessuna città italiana compare tra le dieci ‘città più oneste’, dove perdere il portafoglio non è certo un dramma. Eppure, se si guarda a distanza di una settimana, sono tre i casi in cui altrettanti cittadini, che hanno perso o dimenticato il portafoglio, se lo sono visto recapitare presso la propria abitazione con dentro l’intero contenuto. Il primo è avvenuto qualche giorno fa in un bar del centro dove il proprietario, dopo aver pagato, ha dimenticato il portafoglio sul tavolo, lo stesso che poco dopo è stato occupato da una coppia del luogo che, attraverso il documento di identità è riuscita a risalire all’abitazione del proprietario a cui gli è stato restituito il portafoglio con l’intero contenuto: 200 euro in contanti, i documenti e alcuni effetti personali. L’uomo ha voluto ringraziare pubblicamente la coppia sui social, con tanto di foto del suo portafoglio. Lunedì è stata invece la giornata fortunata di un senigalliese che si era recato al centro commerciale di via Abbagnano per fare la spesa, prima però ha fatto una sosta in bagno e lì si è accorto di aver perso il portafoglio. L’uomo si è messo subito a rifare il percorso nella speranza di ritrovare il suo portafoglio, ma nulla. Poco dopo è stato contattato telefonicamente dai genitori che gli chiedevano quanti soldi avesse con se, il tutto ridacchiando: un giovane aveva appena riconsegnato a casa il suo portafoglio. Gesti che possono sembrare rari, ma se si pensa che una settimana fa, un altro caso simile si è verificato in via Verdi, dove un’anziana aveva dimenticato il portafoglio nel cestino della bicicletta ed era entrata nel supermercato per fare la spesa: un giovane è entrato e lo ha consegnato alla cassiera che lo ha restituito alla donna al momento del pagamento.