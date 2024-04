Perseguita una donna anche sul posto di lavoro: braccialetto elettronico e arresto per un 67enne Un uomo di 67 anni a Jesi è stato arrestato per aver perseguitato una donna più giovane di lui, nonostante un divieto di avvicinamento. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel frattempo, il vicequestore Arena ha discusso con gli studenti del bullismo in un istituto scolastico locale.