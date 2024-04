Pertosse in provincia. Due anziani ricoverati

Diversi casi di pertosse da Ancona, fino a Osimo e a Jesi. All’ospedale Carlo Urbani nei giorni scorsi sono arrivati due anziani particolarmente debilitati e con gravi difficoltà respiratorie e tosse continua. Dopo gli accertamenti del caso è emerso che erano stati contagiati dalla malattia infettiva di origine batterica. Ricoverati in Broncopneumologia i due anziani sono stati isolati e sottoposti ad adeguata terapia e a poco a poco si stanno riprendendo. Casi di pertosse si sono registrati anche nella popolazione più giovane a Jesi e in Vallesina, ma con sintomi più lievi e trattati dal medico di famiglia. Non ci sarebbero state altre necessità di ricovero e non si sarebbero ad oggi registrati casi gravi né ci sarebbe un allarme sulla diffusione della malattia infettiva di origine batterica e molto contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis. La pertosse è diffusa in tutto il mondo, ma è diventata assai rara, specialmente nei Paesi in cui è stata introdotta la vaccinazione nell’infanzia. Il batterio causa infezioni alle vie respiratorie che possono essere inapparenti, ma anche estremamente gravi, specie quando il paziente è un neonato. La pertosse si caratterizza per una tosse persistente che va avanti per più di tre settimane. L’esordio della malattia si manifesta con una tosse lieve, accompagnata da qualche linea di febbre e copiose secrezioni nasali. Progressivamente la tosse diventa parossistica e si associa a difficoltà respiratorie.