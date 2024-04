Pertosse nella scuola: scatta il protocollo

Alcuni casi di pertosse alla scuola media Marchetti, attivato il protocollo.

La notizia è stata comunicata ieri alle famiglie degli alunni frequentati il plesso di via del Gerani a cui "è raccomandata – si legge – la sorveglianza per eventuale comparsa di sintomi compatibili con la malattia nei 14 giorni successivi all’ultimo contatto con il caso. Considerato il quadro epidemiologico, la sorveglianza prosegue fino al 29 aprile".

Il contagio avviene attraverso le goccioline di saliva emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente con la parola della persona infetta. Noi abbiamo uno specifico piano di prevenzione contro la pertosse, il vaccino viene somministrato in forma combinata con quello per tetano e difterite.

Nell’informativa, le persone che non si sono sottoposte al vaccino vengono invitate ad eseguirlo. È poi stata raccomandata la profilassi antibiotica per i familiari e per le persone che sono state a stretto contatto con i contagiati. La privacy dei contagiati è stata rispettata, nessuna informazione è stata divulgata riguardo al fatto che gli studenti che hanno contratto la Pertosse siano o meno vaccinati. Non è la prima volta che in alcuni istituti scolastici della città si verifichino casi di pertosse che è sempre stata gestita senza causare allarmismo o un aumento considerevole dei casi.

L’informativa è stata inviata ai genitori da parte della scuola, al fine di cercare una collaborazione con le famiglie nell’eventualità si verifichino dei sintomi che possano essere ricondotti alla Pertosse.

Il protocollo è già stato attivato e nell’istituto si procede regolarmente con la programmazione prevista: ieri pomeriggio si sono infatti svolti, come da programma, i colloqui in presenza. In città ci sono anche numerosi casi di Streptococco che riguardano bambini in età scolare.