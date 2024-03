Petardo e autista ferito. Gli atti alla Procura

In Eccellenza una giornata di squalifica a Spadoni e Filiaggi (Atletico Azzurra Colli), Loviso (Monturano), Borgese (Osimana), Gagliardini (Maceratese), Miotto e Nacciarriti L. (Castelfidardo), Greco (Montegiorgio), Ezzaitouni (Monturano), Luciani, Mancini e Strano (Maceratese). In merito al lancio dal settore ospiti, nella gara Civitanovese-Castelfidardo, di un forte petardo, il cui scoppio ha causato la ferita lieve del labbro inferiore di un autista della Croce Verde, il giudice sportivo ha deciso di inoltrare gli atti alla Procura Federale affinché svolga le opportune verifiche per risalire a un’eventuale responsabilità in merito ai danni subiti da un membro dei soccorritori di servizio. Nel comunicato si legge che "l’arbitro nel referto afferma di non aver assistito personalmente all’episodio in quanto già negli spogliatoi". Ammenda invece di euro 600 alla Maceratese "per aver alcuni propri sostenitori durante la gara, fatto esplodere alcune bombe carta all’interno del recinto di gioco e per aver rivolto, durante tutta la gara (contro il Montefano, ndr), espressioni gravemente irriguardose ed offensive all’indirizzo dell’arbitro e della sua assistente. Inoltre, a fine gara, venivano fatte entrare nel terreno di gioco due persone non in distinta che si avvicinavano al direttore di gara rivolgendo allo stesso espressioni irriguardose".

PROMOZIONE. Una giornata a Malaccari e Gambacorta (Vigor Castelfidardo), Sassaroli (Portuali), Rosati (Atletico MondolfoMarotta), Brunori (Castelfrettese), Calvaresi (Fermignanese), Marino (Fabriano Cerreto) e Rinaldi (Osimo Stazione). La gara Vismara-Fabriano Cerreto è posticipata al 7 aprile e verrà disputata al Benelli di Pesaro.

PRIMA CATEGORIA. Due giornate a Passeggio (Montemarciano). Una a Ruggeri (Labor), Terrone e Pascucci (Senigallia), Boria e Diagne (Sampaolese), Ribichini (Borgo Minonna), Tomassini (Falconarese), Silvestrini (Montemarciano), Catena (Passatempese), Stocchi (Real Cameranese).