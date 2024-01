"Piano contro la neve, ma le buche restano"

"Leggo che la nostra Amministrazione comunale ha predisposto il ’Piano neve’ per essere pronti a non avere disagi in caso di nevicate. Ma per le buche c’è un piano". Ad andare all’attacco è il consigliere Pino Pariano che rimarca: "Apparte che, per i Comuni montani, il piano neve è da fare obbligatoriamente ed era giusto farlo prima e non aspettare quasi la metà di gennaio, mi chiedo quando avremo il piacere di vedere, finalmente, annunciato anche un serio "Piano tappa Buche" vista la situazione di criticità in cui versano le strade cittadine e delle frazioni a causa delle numerose buche disseminate lungo il manto stradale?. Premesso che – rimarca il consigliere Pariano – gli automobilisti fabrianesi, sempre più esasperati, si imbattono quotidianamente in una corsa a ostacoli lungo le vie cittadine e delle frazioni a causa delle buche pericolose e voragini del manto stradale le quali mettono a serio rischio la carrozzeria delle auto e la sicurezza veicolare, ho chiesto più volte che venga trovata una soluzione a questo problema".