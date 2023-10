Piattaforma europea dedicata ai talenti

La Commissione Europea ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma dedicata a sfruttare i talenti in Europa, affrontando le sfide demografiche che riguardano i paesi membri dell’Unione Europea. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità, la formazione e l’occupazione dei talenti europei in tutto il continente e a creare opportunità di sviluppo e crescita per i cittadini dell’UE. La piattaforma si pone infatti l’obiettivo di favorire la valorizzazione dei talenti europei e di promuovere un approccio collaborativo tra i paesi membri per affrontare le sfide demografiche comuni. Attraverso l’interazione e la cooperazione tra gli Stati membri, si intende sviluppare strategie efficaci per sfruttare le competenze e le abilità dei cittadini dell’UE, incoraggiando la mobilità transfrontaliera e la crescita economica sostenibile. Al fine di affrontare le diverse sfide demografiche, la Commissione Europea istituirà gruppi di lavoro tematici, composti da esperti, rappresentanti dei governi nazionali e stakeholder pertinenti. Questi gruppi si concentreranno su questioni specifiche come l’invecchiamento della popolazione, la migrazione di talenti, l’accesso all’istruzione e la formazione professionale, la creazione di posti di lavoro qualificati e altre questioni correlate. Tra i campi di intervento della piattaforma e dei gruppi di lavoro rientreranno: Identificazione e sviluppo di competenze chiave per far fronte alle sfide del mercato del lavoro europeo; Promozione della mobilità e della cooperazione tra Stati membri per favorire la crescita economica e la creazione di nuove opportunità di lavoro; Sostenere la formazione professionale e l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, per adattarsi alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione.