Piazza Cavour diventa sito per i "Giardinieri d’arte"

Piazza Cavour sito per la formazione per ‘Giardinieri d’arte’. Si comincia oggi alle 10 in una delle aree verdi comunali messe a disposizione per il progetto di formazione, finanziato dal PNRR ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’, un’iniziativa prevista per il periodo gennaio-aprile 2024. La giunta nei giorni scorsi, su indicazione dell’assessorato alle politiche educative, aveva approvato il sostegno al progetto: un corso di formazione gratuito che vede le ore di pratica realizzate dai 17 corsisti su aree verdi messe a disposizione dall’amministrazione con la presenza di un tutor dell’ufficio Verde pubblico, coadiuvato da un dipendente dell’ufficio Politiche educative. Dopo la parte teorica, i giardinieri saranno operativi sul campo. Ad accoglierli ci saranno anche gli assessori alle politiche educative, Antonella Andreoli, e l’assessore al verde, Daniele Berardinelli. Finalizzato all’ottenimento della relativa qualifica, attraverso l’acquisizione di competenze tecniche, progettuali e gestionali, il corso consente l’acquisizione dell’attestato rilasciato dalla Regione Marche a seguito di uno stage della durata di 240 ore a corsista da qui all’aprile prossimo (per un totale di 480 ore) durante il quale i partecipanti effettueranno opere di riqualificazione di aree verdi pubbliche aventi interesse storico. L’amministrazione ha stipulato una convenzione con un’azienda già accreditata per la formazione e mette a disposizione uno o più aree verdi per le attività formative ricevendone in cambio la riqualificazione delle aree stesse. Il progetto formativo è stato messo a terra in partnership con l’istituto scolastico ‘Vanvitelli Stracca Angelini e di altre due realtà del territorio regionale, l’associazione di promozione sociale ‘Target’ e la società ‘9000UNO’: "L’obiettivo _ spiega l’assessore Andreoli _ è formare delle figure professionali nell’ambito della manutenzione del verde, specializzate in progettazione, gestione e riqualificazione di parchi e giardini. Nel capoluogo sono numerosi i parchi e le aree verdi. Figure come queste sono sempre più necessarie per curare e valorizzare i nostri spazi verdi, sia pubblici che privati, rispettando le forme originarie dei giardini".