Piazza d’Armi, bocciato il ricorso

Nessun aumento, almeno per adesso, delle tariffe degli oneri di urbanizzazione nel nostro Comune. La delibera, presentata dall’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio e già approvata nelle scorse settimane dalla Giunta è stata approvata all’unanimità anche dalla II commissione consiliare riunitasi ieri. Con ogni probabilità le tariffe verranno ritoccate a partire dal 2025 una volta che la Regione avrà approvato le nuove tabelle parametriche. Una misura di sostegno all’edilizia privata , come ha sottolineato Eliantonio, che prevede appunto la sospensione dell’applicazione del terzo incremento delle tariffe (il primo risale al 2012). "Ora avremo la possibilità di stabilire un quadro degli oneri più aderente alla realtà attuale – ha ricordato l’assessore – e soprattutto maggiormente incisivo, con un sistema di agevolazioni dedicate rispetto ai temi della rigenerazione urbana".

Intanto grazie ai fondi del Pnrr è finalmente partita la riqualificazione del Palasport di via Veneto, uno dei tre impianti sportivi dorici ad averne beneficiato con 6,6 milioni di euro. Iniziati ieri i lavori di demolizione del fabbricato principale. Entro il 30 settembre dovrà essersi concluso il 30% dei lavori mentre il termine è previsto nella prima metà del 2026. Il progetto prevede la ristrutturazione dell’immobile, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico. Il nuovo Palasport sarà composto di cinque piani e sarà dotato di un parcheggio sotterraneo. Riguardo la riqualificazione del mercato di piazza D’Armi invece il Tar dà ragione al Comune respingendo il ricorso presentato dall’azienda Edil.art, seconda classificata nella gara. "Una pronuncia è importante che conferma la bontà delle scelte di questa Amministrazione – ha dichiarato l’assessore agli affari istituzionali, Antonella Andreoli - che nel frattempo era andata avanti con l’esecuzione dei lavori al fine di consegnare al più presto ai cittadini quest’area finalmente riqualificata".

Ieri è stato anche pubblicato l’avviso per realizzare attività educative e formative all’interno dei centri giovanili di Torrette e Ponterosso. E’ rivolto a pubbliche amministrazioni, enti, soggetti pubblici in genere, le associazioni, comitati, fondazioni, enti del terzo settore ed altri soggetti privati operanti senza scopo di lucro. Potranno essere svolte attività di studio, istruzione, cultura, sport e tempo libero in base alle proposte che giungeranno e verranno selezionate.Gli estremi per la domanda e le modalità per aderire sono pubblicati sull’albo pretorio del Comune.