Piazza del Papa cuore della Fiera. Sei giorni tra bancarelle e musica

Scatta oggi la prima Fiera di san Ciriaco dell’era Silvetti tra festa e disagi. E intanto i giorni della kermesse aumentano, passando da quattro a sei. In effetti tutto è partito ieri sera con l’anteprima gastronomica e la musica in piazza Pertini, poi la kermesse si allungherà fino a domenica 5 maggio con un concerto. Al netto delle condizioni meteo - meno buone oggi e domani, meglio nei giorni successivi – l’amministrazione comunale si aspetta un grande risultato di pubblico e auspica di battere ogni record di presenze. Potrebbe essere l’ultima edizione della fiera di maggio di base al viale della Vittoria e al Passetto, come già anticipato dall’assessore ai grandi eventi Angelo Eliantonio, e quasi sicuramente dal prossimo anno cambierà la gestione organizzativa. Quest’anno, infatti, finisce l’accordo con la società riminese Blu Nautilus, dal 2025 dovrebbe passare tutto nelle mani di Ancona Servizi, la multiutility del Comune. Parlando di disagi, sono quelli che toccheranno i residenti delle zone centrali e del quartiere Adriatico. Ieri dalle 18, in tal senso, è scattato il divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in viale della Vittoria, in vigore fino a domenica prossima.

Off limits in pratica il tratto da via Giannelli a piazza IV Novembre, lato destro del Viale, da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); lato sinistro, da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria (passaggio dei residenti). Gli ambulanti saranno dislocati lungo il viale della Vittoria - da via Giannelli a piazza IV Novembre.

Sul lato destro del viale l’occupazione inizierà da via Orsi fino a piazza IV Novembre (la prima parte sarà lasciata ad utilizzo dei residenti); sul lato sinistro, invece, gli ambulanti si disporranno da via Giannelli fino all’ex stadio Dorico dall’incrocio con via Bianchi fino in fondo al viale della Vittoria. In questo caso l’ultimo tratto, sarà lasciato per il passaggio dei residenti. Il programma musicale prevede oggi Walt Dust con cover italiane, il 2 maggio David Mazzoni in duo, il 3 maggio Banda Marky cover band di Lucio Battisti e il 4 maggio dj La Regina. Il 5 maggio concerto conclusivo in piazza dal Papa con la presenza dei 5.5 Funk Five, Danny Losito e Chicco Allotta, tastierista del gruppo britannico Incognito, alle ore 18.30. In totale, nel percorso ‘da mare a mare’, saranno 437 gli espositori compresi 22 banchi di gastronomia sulle corsie laterali del viale della Vittoria e davanti a piazza Diaz. ‘Sapori Tipici’ si disporrà nella corsia centrale pedonale, nel tratto compreso tra via Rismondo e via Bianchi e ospiterà 26 espositori e saranno presenti 12 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglie, Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto oltre al Belgio. Novità lo stand per i celiaci dedicato sia alla vendita di prodotti privi di glutine, sia alla divulgazione di informazioni per persone affette da questa intolleranza. La Fiera Campionaria ospiterà invece 29 aziende, compresa l’esposizione degli autosaloni mentre nel Mercatino degli artigiani saranno in 50 ad esporre le loro realizzazioni; 19, infine, i punti ristoro. I bus navetta dall’1 al 4 maggio saranno gratuiti dal parcheggio dello Stadio del Conero. A pagamento invece la corsa sostitutiva della linea 1-4 dallo stadio Dorico a piazza Cavour lungo corso Amendola.