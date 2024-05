Piazza del Papa si apre agli universitari: "Sarà anche una discoteca silenziosa"

Ancona non è una città universitaria. Frase sentita e letta spesso negli ultimi decenni. Forse le cose cominciano a cambiare. Da diversi anni, in realtà, molte iniziative hanno già dimostrato che il rapporto tra la città e il suo Ateneo è mutato, in meglio. Ora viene la conferma. Comune e Università Politecnica, d’intesa con le organizzazioni del territorio, rilanciano quel ‘contenitore’ che risponde al nome di ‘Ancona Città Universitaria’. Tra i principali obiettivi c’è quello di favorire una migliore accoglienza dei tanti studenti che vivono ad Ancona, e hanno bisogni precisi, legati non solo allo studio (alloggi, trasporti), ma anche alle attività culturali e di svago. Nasce così la collaborazione tra amministrazione comunale, Univpm, Confartigianato e Rete Esercenti di piazza del Papa, che punta a offrire una serie di eventi nel ‘salotto’ cittadino. Si inizia oggi (ore 18.30) con il concerto dei Capabrò, cui seguirà la ‘Silent party’ (ore 21), e si andrà avanti fino al 5 luglio. Ogni mercoledì, infatti, saranno proposti live e feste ‘silenziose’, ovvero una discoteca in cui i partecipanti balleranno al ritmo della musica che arriverà alle loro orecchie tramite una cuffia. Risultato: divertimento in assoluto silenzio, per la gioia dei residenti... Il 5 giugno l’ospite sarà Sofia Cagnetti, ballerina anconetana reduce dal programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, dove non ha mancato di parlare della sua città. Il 12 giugno toccherà ad Atarde, al secolo Leonardo Celsi, giovane cantante anconetano che quest’anno è salito sul palco del Primo Maggio a Roma, mentre il 26 sarà la volta dei Tropea, band finalista dell’edizione 2022 di ‘X-Factor’. Altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime settimane.

Il giovedì sarà dedicato invece ai giochi a quiz. Come ‘Il Cervellone’, gioco multimediale per eccellenza pensato e progettato per i giovani. Si inizia alle ore 20.30, e si finisce alle ore 22. Il venerdì sarà dedicato agli appuntamenti di intrattenimento musicale (e non solo) organizzati nel cortile della Facoltà di Economia, nati per condividere momenti ricreativi e culturali, in collaborazione con il Crua, il Cus e l’Azienda agraria didattico-sperimentale ‘Pasquale Rosati’. "Questa iniziativa rappresenta la nostra volontà di consolidare come punto di aggregazione giovanile e studentesca la nostra piazza, con attività mirate a far vivere quotidianamente questo spazio così centrale e vitale per la città", spiega Dario Argenziano, presidente della Rete Esercenti di piazza del Papa. Il vicepresidente Marco Moroder aggiunge che "la Rete Esercenti è nata con l’idea di dare nuovo impulso ad uno spazio centrale per chi vive Ancona, creando non solo un’accoglienza di qualità, ma anche occasioni di aggregazione che siano momenti per divertirsi insieme e apprezzare ciò che la città ha da offrire. Il nuovo calendario di eventi è proprio uno di questi esempi, e siamo certi che il mercoledì ed il giovedì diventeranno appuntamenti irrinunciabili, magari non solo per gli studenti".