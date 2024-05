Piazza della Repubblica, si cambia. Fontana, alberi e punto turistico

Il restyling di piazza della Repubblica al centro di una riunione di maggioranza ieri, presto il passaggio in giunta per il via libera. Lo stesso percorso fatto dalla rivoluzione del traffico in via Marconi, documento questo che giovedì approda in giunta per l’approvazione e il via alla fase di affidamento e dei lavori. Sui due progetti portati avanti dall’amministrazione comunale ci sono una serie di novità. Andando con ordine, su piazza della Repubblica, la parte viabilità resta confermata: direttrice a doppio senso dà e per via XXIX Settembre/via della Loggia, senso unico in discesa da via Gramsci direzione largo Sacramento e immissione in piazza Kennedy. Le modifiche, semmai, riguardano l’assetto di alcuni servizi, in particolare i taxi. Una cosa è certa, la pensilina in mezzo alla piazza sparirà e, dopo un lungo conciliabolo tra assessore dei lavori pubblici, Stefano Tombolini, e tecnici verranno creati 5 posti per i tassisti davanti a palazzo Trionfi (o palazzo della Rai). Via dalla piazza qualsiasi forma di contenitore per rifiuti, a partire da Igenio che scompare dalla zona in questione. Per garantire il decoro l’idea di Tombolini e della sua struttura operativa è posizionare i nuovi contenitori per la differenziata in fondo a via Cialdini, all’angolo con piazza Kennedy. Non saranno i soliti, vecchi cassonetti, ma le nuove dotazioni sperimentali usate da Anconambiente in piazza Pertini (alle spalle dei ‘Rinoceronti’ di Trubbiani) il cui primo impatto sembra essere stato assolutamente favorevole.

Ci sono altre novità, a partire dal punto informazione turistica che da piazza Roma dovrebbe passare proprio in piazza della Repubblica, all’uscita dal porto. Si sposta il casottino usato dalla vigilanza per il varco portuale Vittorio Emanuele, dal lato al centro della carreggiata. Sempre lungo la discesa dello scalo saranno piantati alberi e inserite delle panchine oltre a un nuovo e visibile fontanile. Su piazza della Repubblica l’amministrazione comunale ha già messo a bilancio 1,3 milioni di euro di cui 500mila euro sono fondi tolti dalla progettazione della ciclabile dalla stazione al centro che l’amministrazione Silvetti ha già deciso che non farà (previsto percorso alternativo in area portuale, lavori da realizzare entro il 2025 previa perdita del finanziamento ministeriale).

Intanto si procede su via Marconi dove la ciclabile temporanea realizzata nel 2020 per il Covid dalla vecchia amministrazione verrà cancellata. Restano i parcheggi di fronte agli Archi, le corsie raddoppiano, da 2 a 4, staccate di un metro e mezzo circa lato Archi (delimitate da segnaletica a terra) per limitare le vibrazioni dei palazzi attigui e infine via la corsia preferenziale degli autobus. Come accennato all’inizio, questo progetto è in fase avanzata e giovedì approderà in giunta per l’approvazione. Ricordiamo che tra Archi e Mandracchio sono previsti lavori di manutenzione straordinaria in vista del G7 Salute, calendarizzato per l’inizio di ottobre. Il governo ha complessivamente girato alle casse comunali quasi 3 milioni di euro (1 gestito dall’Autorità portuale). I lavori, per ora, sono partiti soltanto a Portonovo, ma presto toccherà anche agli altri lotti, compresi quelli in via Conca a Torrette, le rotatorie e gli asfalti dalla stazione al centro, e al Mandracchio.