Piazza Stamira, rivive il chiosco: "Un bar che curi anche il parco"

Il chiosco di piazza Stamira, abbandonato da anni, riprenderà vita e sarà attivo entro il 2024. Tornerà a essere un bar, ma non solo: "Questione di mesi – assicura l’assessore di Forza Italia Daniele Berardinelli rispondendo a un’interrogazione urgente di Carla Mazzanti, Fratelli d’Italia – Siamo andati molto avanti dopo aver raccolto una manifestazione d’interesse per il recupero di quel manufatto, bello, ma in stato di avanzato degrado. La giunta precedente non ha curato né quell’edificio né tanto meno l’intera piazza Stamira col suo verde. Ci voleva il primo Natale della giunta di centrodestra per recuperare l’area e trasformarla in un giardino per i bambini. A parte le festività natalizie, il nostro obiettivo è trovare un accordo vantaggioso per tutti con questa impresa. La nostra proposta è affidarle la concessione del chiosco, ma con un contratto ad hoc anche la cura del verde della piazza". Non è ancora chiaro oltre al bar quale altra attività verrà espletata nel suggestivo chiosco in muratura all’angolo tra piazza Stamira, via Palestro e piazza Pertini. Una cosa è certa, il manufatto verrà recuperato e valorizzato, ma senza stravolgimenti visto il vincolo posto su di esso dalla soprintendenza.

Non va dimenticato che si tratta di una struttura abbandonata definitivamente dal 2003: "Il nostro interesse è il recupero dell’area intera dove oggi stazionano certi personaggi equivoci che dovrebbero stare altrove e non all’uscita del maxi-parcheggio di piazza Pertini" ha aggiunto Berardinelli.