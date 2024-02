Pieralisi, sfida da brividi. Clementina per il riscatto

Jesi in Romagna per confermare la seconda piazza. Domenica infuocata per la Pieralisi che salirà a Cesena per lo scontro diretto che vale il secondo posto solitario. Si affrontano infatti le vice capoliste del girone D della B1 femminile che viaggiano a braccetto (Jesi proprio nell’ultima giornata ha raggiunto Cesena) distanti cinque punti dalla capolista Castelfranco di Sotto. La Clementina cercherà di nuovo la luce in casa contro S.Lucia. B1 femminile (girone D), 15^ giornata. Jesi-Casal De’ Pazzi 3-2, Pomezia-Clementina 3-2, Castelfranco di Sotto-Valdarno 3-1, S.Lucia-Trevi 3-1, Capannori-Montespertoli 1-3, Firenze-Cesena 3-2. Classifica: Castelfranco di Sotto 37; Cesena e Jesi 32; Casal De’ Pazzi 28; Clementina 25; Pomezia 23; Firenze 19; S.Lucia 18; Montespertoli 17; Pontedera 14; Trevi 13; Capannoti 8; Valdarno 4. Prossimo turno. 24/02: Clementina-S.Lucia (a Castelbellino, ore 18), Valdarno-Capannori, Trevi-Firenze. 25/02: Cesena-Jesi (ore 17:30), Castelfranco di Sotto-Pomezia, Pontedera-Casal De’ Pazzi.