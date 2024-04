Pieralisi: "Una pallavolo di altissimo livello"

"Un punto preziosissimo". Lo etichetta così il presidente Gabriele Pieralisi quello colto dalla squadra jesina nell’ultimo turno contro la capolista Castelfranco di Sotto. Con le jesine che ora però hanno sette punti di ritardo dalla vetta del girone D della B1 femminile cedendo anche il secondo posto a Cesena. "Le ragazze ci hanno regalato una pallavolo di altissimo livello - continua Pieralisi - come non si vedeva da tempo". La corazzata Castelfranco, fresca vincitrice della Coppa Italia di B, ha perso punti solo nel girone d’andata, vincendo due tie-break con Pomezia e Firenze (battute al ritorno entrambe per 3-0) e perdendo a Trevi. "Non era facile giocare contro una squadra che nel girone di ritorno non è andata mai al quinto set. C’è stato un grande spettacolo al Palatriccoli. L’unico rammarico è vedere una coppia arbitrale non adeguata che ha condizionato pesantemente il tie-break, espellendo entrambi gli allenatori quando solo il tecnico ospite era da sanzionare per gli insulti a una nostra giocatrice".