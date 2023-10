Piero Massimo Macchini arriva sul palco con il suo "Scena Muta"

Debutta con il suo ‘portafortuna’ la nuova stagione del Teatro Panettone di Ancona. Parliamo di Piero Massimo Macchini, comico, attore e mimo marchigiano noto a livello nazionale, che più volte si è esibito sul palco in questione.

Domani sera (ore 21) per la rassegna ‘Made in Marche & Co’ l’artista presenterà ‘SCENA Muta, per la regia di Leonardo Accattoli. "In questo momento storico le parole tante volte sembrano non avere il coraggio di uscire e allora rimangono incastrate nella testa, nella pancia, in gola – si legge nella presentazione dello spettacolo -. E come dargli torto, a queste benedette parole: dopo due anni di pandemia e tutto lo strascico di precarietà, rabbia e paura che ne è conseguito, non abbiamo fatto in tempo a riadattarci alla vita che ecco arrivare i venti di una terza guerra mondiale in Europa. Terrorizzati, ci siamo ritrovati di punto e a capo: pietrificati, ci guardiamo intorno con sguardo vacuo, la bocca aperta, le parole incastrate...".

Il teatro che dal 2007 è affidato alle cure del Gruppo Recremisi di Massimo Duranti, quest’anno offrirà al suo affezionato pubblico tre rassegne. La prima è appunto ‘Made in Marche & Co’, dedicata al teatro comicocontemporaneo, e realizzata con professionisti nazionali (da domani al 6 aprile, per un totale di nove spettacoli). La seconda è ‘Tout le Cirque’, rassegna di circo-teatro che vedrà esibirsi compagnie nazionali e regionali dal 24 febbraio al 13 aprile (quattro gli spettacoli previsti). C’è poi ‘Teatro contemporaneo’, animata da autori di prosa contemporanei, che si svolgerà dal 28 ottobre al 20 aprile, per un totale di sei rappresentazioni con attori professionisti da tutta Italia. Biglietti (12 euro, ridotto 10, studenti 8) in vendita alla Casa della Musica di Ancona (071202588), su www.vivaticket.com www.amatmarche.netbiglietterie. Info 0712072439 (Amat) e www.teatrorecremisi.it.