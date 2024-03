Piero Massimo Macchini in scena con "Fuori Porta" al Panettone Questa sera al Teatro Panettone, Piero Massimo Macchini porta in scena "Fuori Porta", uno spettacolo che unisce pantomima, musica e improvvisazione per esplorare le porte visibili e invisibili della vita. Conosciuto per la sua versatilità artistica, Macchini promette una performance coinvolgente che mescola comicità e drammaturgia. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del teatro di strada e del clown.