Pini "minacciano" un condominio: arrivano i pompieri

Le raffiche di vento trasformano gli alberi in una minaccia per le abitazioni, necessario l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che un pino finisse in una casa di piazzale Toti: tra i tanti interventi, nel Comune di Senigallia, la notte della vigilia di Natale un intero stabile avrebbe dovuto essere evacuato poiché minacciato dalla caduta di alcuni pini, alti ore 12 metri.

Per tutta la notte 2 squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Senigallia, con autoscala ed autogru hanno lavorato per eliminare il pericolo immediato e permettendo ai residenti di trascorrere in casa un sereno e tranquillo Natale. Dopo giorni le forti raffiche di vento sembrano aver dato una tregua, ma sono stati diversi i rami di alberi spezzati in diverse zone della città, fortunatamente senza conseguenze. Prima dell’ondata di maltempo, l’Amministrazione era intervenuta per rimuovere alcuni alberi in viale Anita Garibaldi: i filmati dell’acqua che fuoriusciva dai tronchi, una volta tagliati, avevano fatto il giro del web, facendo, almeno in parte ricredere, anche coloro che inizialmente si erano schierati contro l’abbattimento degli stessi. Alberi secolari che in alcuni casi hanno mostrato problematiche che, proprio come avvenuto per l’albero di piazzale Toti, in caso di forti raffiche di vento, potrebbero diventare un pericolo.