Pioniere del ferro. La città piange. Marcello Mazzarini

Si è spento il pioniere del ferro, la spiaggia di velluto dice addio a Marcello Mazzarini. ‘Ferro Ferramenta’, il suo tempio del ferro in via Andrea Costa, dove il materiale da sempre era lavorato e commercializzato. Un punto di riferimento per gli artigiani della città negli anni ’60, che nel tempo non ha mai smesso di essere all’avanguardia. Di fianco ai locali adibiti alla lavorazione del ferro c’è da sempre una fornitissima ferramenta, il tutto a pochi passi dal centro storico. Uno tra i primi imprenditori della spiaggia di velluto e anche se da qualche tempo assente dalla bottega, oggi una vera e propria attività commerciale, in molti lo ricordano con affetto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri mattina: Marcello Mazzarini era malato da qualche tempo e negli ultimi giorni le sue condizioni di salute erano peggiorate fino a domenica, quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Tanti gli attestati di vicinanza. Lutto anche a Serra de’ Conti per l’improvvisa scomparsa del 72enne Augusto Battistini, decano delle assicurazioni e contitolare dell’Agenzia Generali. Oggi (ore 15) l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale.