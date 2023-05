Piove nel maxiparcheggio, stalli transennati "Il Comune non differisca ulteriormente i lavori"

OSIMO

Piove dentro al maxiparcheggio di Osimo dove alcuni stalli sono stati transennati. "Nonostante i soldi messi a bilancio, nessuna opera è stata appaltata da un anno e ora la situazione è degradata a tal punto che è stato necessario mettere transenne per evitare danni da distacco di calcinacci segno evidente di ulteriore ammaloramento della struttura – polemizza il gruppo Progetto Osimo futura –. Rinnoviamo l’invito all’amministrazione a non differire ulteriormente i lavori e sollecitiamo la società Osimo Servizi a vigilare con attenzione per evitare danni a persone e cose". "Le foto alle transenne che vietano la sosta in alcuni stalli, diffuse da forze di minoranza, non devono destare preoccupazione, la struttura è agibile e fruibile – spiega il sindaco Pugnaloni –, ma sarà importante dopo tanti anni, 43 dalla sua apertura, impegnare le risorse per una manutenzione straordinaria. Erano già a bilancio 500mila euro l’anno scorso, poi rinviati al 2024 e semmai da anticipare al 2023, per metterlo in sicurezza anche in quei pochi angoli dove si sono registrate infiltrazioni".