"Più attenzione al cuore della città"

"Le possibilità di sviluppo sono ancora concrete, ma serve un mix di scelte che impattino sull’aspetto economico e residenziale". Così, dall’opposizione, il consigliere comunale Pino Pariano. "Occorre puntare, ad esempio, sulla creazione di reti d’impresa – rimarca Pariano –, sull’implementazione dell’arredo urbano, sull’attrazione di nuovi residenti e di attività commerciali. Infatti, la desertificazione commerciale del centro meriterebbe maggiore attenzione da parte dell’amministrazione Ghergo. Per questo, occorre un serio confronto con le categorie imprenditoriali e professionali, con i cittadini, cercando soluzioni e non riducendo la discussione al semplice, ma non banale, dilemma sull’apertura o la chiusura al passaggio delle macchine in centro". "Solo così – conclude il consigliere di opposizione – avremo lo sviluppo di nuovo commercio, l’arrivo di nuova linfa e delle famiglie. Ma di questo non si vede poi traccia nei programmi della amministrazione".