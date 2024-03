Plastic Free, i detenuti ripuliscono la spiaggia di Portonovo

I detenuti del carcere di Montacuto e Barcaglione impegnati nella raccolta di rifiuti abbandonati sulle spiagge. L’evento, di pulizia ambientale ed integrazione sociale, c’è stato ieri grazie alla rinnovata sinergia tra Seconda Chance, associazione del Terzo Settore che fa da ponte tra carceri e aziende per creare opportunità di reinserimento, e Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Decine di volontari hanno fiancheggiato i detenuti meritevoli di un permesso premio concesso dalla magistratura di Sorveglianza, per la raccolta. L’appuntamento di pulizia ambientale è stato fatto sulla spiaggia di Portonovo, con lo stabilimento "Spiaggia Bonetti" che ha sostenuto l’iniziativa. Tanto materiale inquinante è stato trovato e ora verrà smaltito con i canoni della raccolta differenziata. Sacchetti di plastica, tubi vecchi, lattine, mozziconi di sigarette, vecchie boe, ferri arrugginiti. "Rieducare attraverso la pulizia ambientale rappresenta una forte spinta alla sensibilizzazione sul grave problema della plastica e dei rifiuti in generale - ha detto Leonardo Puliti, referente regionale Plastic Free Marche e Umbria - non solo per gli attuali detenuti ma anche per tutti gli altri cittadini. Ringrazio la direttrice delle carceri Manuela Ceresani, la referente marchigiana di Seconda Chance, Caterina Piermarocchi, la nostra referente provinciale Eleonora Maldini e i nostri referente locali di Ancona Massimiliano Lelli ed Elena Sofia Doria che hanno seguito direttamente il progetto. Nei prossimi giorni proseguiremo la nostra opera di sensibilizzazione all’interno dei due penitenziari anconetani per raggiungere tutti quei detenuti che purtroppo non hanno potuto presenziare alla pulizia".

ma. ver.