Pokerissimo e il Moie Vallesina conquista la vetta in attesa delle altre sfide

CASTELFRETTESE

2

MARINA

2

CASTELFRETTESE: Tomba, Lucchetti, Bartolini (42’ st Capitani), Zannini, Sampaolesi (23’ st Scortechini), Simone, Mazzarini, Brunori, Piancatelli (8’ st Ginesi), Palazzi (34’ st Rocchi), Beta. Panchina: Cominelli, Mosciatti, Angelani, Rango, Mechri. All. Carta.

MARINA: Ricci, Droghini (1’ st Rossini), Maiorano, Rossetti, Cucinella, Carloni, Gregorini (34’ st Moliterni), Gagliardi, Gabrielli (34’ st Piermattei), Nacciarriti, Sabbatini (11’ st Pierandrei). Panchina: Coacci, Moschini, Marcellini, Massaccesi, Medici. All. Giorgini.

Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno.

Reti: 7’ pt Nacciarriti, 29’ pt Simone, 39’ st Maiorano, 49’ st Rocchi.

FALCONARA

Un derby che regala emozioni fino all’ultimo secondo visto che la Castelfrettese riesce a riacciuffare la parità proprio all’ultima curva. Bastano sette minuti a Nacciarriti per sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il pareggio è firmato dall’ex Simone che punisce la leggerezza in uscita di Ricci. Poi Zannini colpisce il palo. Nella ripresa Maiorano su punizione firma di nuovo il vantaggio, ma in pieno recupero Rocchi pareggio a seguito di calcio d’angolo.